Россиянам рассказали, насколько подорожали шины за год

Если клиент сейчас хочет купить шины европейского бренда [высокоценового] класса „А“, то у него есть два варианта. Первый: нужный размер остался у дистрибьютора с прошлого года, и тогда клиенту повезло. Второй: воспользоваться услугами „серых“ дилеров, которые привозят ушедшие бренды через параллельный импорт. В этом случае ценник будет вдвое выше рыночной цены, которая была до санкций. И никакой официальной гарантии покупателю не предоставят, — рассказал Наумов.