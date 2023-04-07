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10 минут назад

Рестайлинговая LADA Vesta NG начнет продаваться в мае 2023 года

runews24.ru

Собирать автомобили LADA Vesta NG в Тольятти начали 3 марта 2023 года. Компания планирует набрать необходимый запас машин, после чего начнет отгрузку в дилерские центры. Продажи новинки запланированы на май.

Рестайлинговая LADA Vesta NG начнет продаваться в мае 2023 года
Фото: runews24.rurunews24.ru

Рестайлинговое авто получило светодиодную оптику, обогрев передних сидений, зеркал и ветрового стекла, кондиционер, парктроник, 7-дюймовый сенсорный экран, 17-дюймовые колесные диски. Также автомобиль комплектуется фронтальными подушками безопасности и системой ABS.

LADA Vesta NG оснащается 90-сильным 8-клапанным мотором. Позже планируется сборка версий с 1,6 и 1,8-литровыми двигателями.

Напомним, что российские автосалоны начали продавать новые седаны Toyota Avalon.

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