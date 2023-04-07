Метеоролог рекомендует москвичам менять резину в эти выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд советует столичным автолюбителям менять зимнюю резину уже в ближайшие выходные. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, ночная температура будет «устойчиво положительной» начиная с понедельника, что позволит летней резине обеспечить хорошее сцепление с дорогой.

«Приходит очень симпатичная погода после пятницы, поэтому резину можно уже менять на выходных смело», — сказал он.

Несмотря на возможные периоды похолодания, они не будут актуальны для автомобилистов, так как утренняя температура быстро повышается и солнце всходит рано.