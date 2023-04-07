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1 час назад

Hyundai анонсировала новый кроссовер, который станет самым дешевым в линейке

Российская Газета

Hyundai начала тизерную кампанию новой модели - кроссовера, который известен под именем Ai3. Продажи автомобиля начнутся в августе 2023 года.

Hyundai анонсировала новый кроссовер, который станет самым дешевым в линейке
Фото: Пресс-служба HyundaiПресс-служба Hyundai

Тизерные изображения не несут никакой информации, кроме обещаний "заставить всех трепетать", "доставить куда угодно" и так далее. На каждой картинке - группа животных или птиц отображаются в зеркале заднего вида автомобиля.

В основе новинки - платформа К1, которая также использована для Grand i10 Nios, Picanto и Casper - с последним новый Ai3 будет схож по габаритам. Предполагаемая длина - 3,8 метра. Кроссовер получит раздельные фары и ДХО с рисунком в виде буквы "Н".

Hyundai Ai3, вероятно, получит бензиновый двигатель 1,2 турбо, который на Grand i10 агрегатируется "механикой" или роботизированной коробкой.

Главным рынком для новинки станет Индия. Производство будет организовано там же - на заводе в Ченнаи. Старт серийного выпуска запланирован на июль.

Автоновости,Hyundai,
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