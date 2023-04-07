Hyundai анонсировала новый кроссовер, который станет самым дешевым в линейке

Hyundai начала тизерную кампанию новой модели - кроссовера, который известен под именем Ai3. Продажи автомобиля начнутся в августе 2023 года.

Фото: Пресс-служба Hyundai Пресс-служба Hyundai

Тизерные изображения не несут никакой информации, кроме обещаний "заставить всех трепетать", "доставить куда угодно" и так далее. На каждой картинке - группа животных или птиц отображаются в зеркале заднего вида автомобиля.

В основе новинки - платформа К1, которая также использована для Grand i10 Nios, Picanto и Casper - с последним новый Ai3 будет схож по габаритам. Предполагаемая длина - 3,8 метра. Кроссовер получит раздельные фары и ДХО с рисунком в виде буквы "Н".

Hyundai Ai3, вероятно, получит бензиновый двигатель 1,2 турбо, который на Grand i10 агрегатируется "механикой" или роботизированной коробкой.