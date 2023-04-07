В России стартовали продажи Geely Monjaro

"Вероятно, в модельном ряду Geely новинка займет четвертое место из четырех представленных на российском рынке моделей, не потому что она будет менее популярна, а из-за ограниченной квоты для России. Geely Monjaro по этой причине не сможет сильно разогнаться, хотя потенциал огромен, несмотря на высокую стоимость. С учетом планируемого квотирования доля этой модели в линейке Geely может составить 12-15%, при критичном прогнозе - от 8 до 10%. Из-за ограниченности квот Monjaro увеличит продажи Geely примерно от 8 до 15%, так что по году получится солидный прирост", - ранее рассказывал "РГ" директор по продажам "Geely Авилон" Максим Васильев.