В России стартовали продажи Geely Monjaro

Китайская марка Geely объявила о том, что начинает продажи в России кроссовера Monjaro. Цены на новинку начинаются с 4 499 990 рублей за комплектацию Luxury, 4 699 990 рублей за Flagship и 4 799 990 рублей за Exclusive.
Модель оснащена турбированным двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 238 л.с. Мотор агрегатирован с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В условном смешанном цикле NEDC кроссовер потребляет 8,5 л АИ-95 на 100 км. Привод - подключаемый полный. Также Monjaro получил независимые подвески ("Макферсон" и "многорычажку"), электроусилитель руля и дисковые тормоза.
Кроссовер Geely Monjaro имеет следующие габаритные размеры: длина - 4770 мм, ширина - 1895 мм и высота - 1689 мм. В основе автомобиля лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная совместными усилиями специалистов Geely и дочерней компании Volvo.
Цветовая гамма Monjaro представлена пятью вариантами металлизированной окраски кузова, в том числе благородным Emerald Blue для комплектации Exclusive.
"Вероятно, в модельном ряду Geely новинка займет четвертое место из четырех представленных на российском рынке моделей, не потому что она будет менее популярна, а из-за ограниченной квоты для России. Geely Monjaro по этой причине не сможет сильно разогнаться, хотя потенциал огромен, несмотря на высокую стоимость. С учетом планируемого квотирования доля этой модели в линейке Geely может составить 12-15%, при критичном прогнозе - от 8 до 10%. Из-за ограниченности квот Monjaro увеличит продажи Geely примерно от 8 до 15%, так что по году получится солидный прирост", - ранее рассказывал "РГ" директор по продажам "Geely Авилон" Максим Васильев.