В России начали продавать американский Kia Cerato дешевле Rio

Один из российских дилеров привез в Россию аналог Kia Cerato для американского рынка всего за 2,2 миллиона рублей.

Фото: © Kia © Kia

Автомобиль был выпущен в 2022 году, в Россию его ввезли уже в текущем, 2023-м. Седан Kia Forte является аналогом известной на отечественном рынке модели Cerato. Причем стоимость «параллельной» модели из Америки не сильно выше ценника на легально ввозимые в Россию Cerato — когда модель продавалась на отечественном рынке, ее стоимость варьировалась от двух до 2,5 миллиона рублей.

Американский аналог Cerato, по данным «Российской газеты», в Россию привез дилер из Ростова-на-Дону. Седан комплектуется двухлитровым мотором мощностью 149 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. В списке опций указаны датчики дождя и света, круиз-контроль, а также камера заднего вида. Стоит такой автомобиль 2 199 000 рублей — это дешевле «параллельного» Kia Rio, который оценили минимум в 2 284 000 рублей.

Kia

Kia

Kia

Kia

Но это не единственный вариант Kia Forte на отечественном рынке. Помимо двухлитрового автомобиля из Ростова-на-Дону, седан с менее объемным двигателем можно купить в Санкт-Петербурге. Там к покупке доступны версии с 1,6-литровыми моторами мощностью 123 лошадиные силы, но стоит такая версия немного дороже — 2 250 000 рублей.