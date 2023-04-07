$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

В России начали продавать американский Kia Cerato дешевле Rio

Motor.ruиещё 1

Один из российских дилеров привез в Россию аналог Kia Cerato для американского рынка всего за 2,2 миллиона рублей.

В России начали продавать американский Kia Cerato дешевле Rio
Фото: © Kia© Kia

Автомобиль был выпущен в 2022 году, в Россию его ввезли уже в текущем, 2023-м. Седан Kia Forte является аналогом известной на отечественном рынке модели Cerato. Причем стоимость «параллельной» модели из Америки не сильно выше ценника на легально ввозимые в Россию Cerato — когда модель продавалась на отечественном рынке, ее стоимость варьировалась от двух до 2,5 миллиона рублей.

Американский аналог Cerato, по данным «Российской газеты», в Россию привез дилер из Ростова-на-Дону. Седан комплектуется двухлитровым мотором мощностью 149 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. В списке опций указаны датчики дождя и света, круиз-контроль, а также камера заднего вида. Стоит такой автомобиль 2 199 000 рублей — это дешевле «параллельного» Kia Rio, который оценили минимум в 2 284 000 рублей.

Kia
Kia
Kia
Kia

Но это не единственный вариант Kia Forte на отечественном рынке. Помимо двухлитрового автомобиля из Ростова-на-Дону, седан с менее объемным двигателем можно купить в Санкт-Петербурге. Там к покупке доступны версии с 1,6-литровыми моторами мощностью 123 лошадиные силы, но стоит такая версия немного дороже — 2 250 000 рублей.

В середине февраля текущего года в Россию привезли крупную партию разных моделей Kia, на которые распространялась официальная гарантия. Тогда в стране появились Soul, Seltos, Sorento, Mohave, Cerato, K5 и Stinger корейского производства, которые ввезли бывшие официальные дилеры по сертификационным документам.

Автоновости,Kia Forte,Kia Cerato,Kia Soul,Kia Rio,Kia,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий