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Россиянка подала в суд из-за неудачного экзамена по вождению

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Жительница Калининграда обратилась в суд из-за проваленных экзаменов по вождению. Как сообщает «Коммерсант», женщина считает, что не справилась с одним из упражнений из-за регламента, который противоречит постановлению правительства.

Россиянка подала в суд из-за неудачного экзамена по вождению
© РИА Новости

Дело прошло путь от местных инстанций до Верховного суда. Согласно материалам дела, 12 февраля 2022 года в Калининграде женщина не смогла поставить машину задним ходом на парковку с поворотом в 90 градусов. Экзамен проводился на улице с парковочными местами, которые отделены от дороги бордюром. Машина заглохла, и инспектор поставил неудовлетворительную оценку.

По мнению женщины, экзамен проводился неправильно — упражнение нужно выполнять на площадках, либо оно должно быть обозначено в экзаменационном маршруте. Она потребовала отменить пункт регламента по приему экзаменов, который прописан в приказе МВД № 80, через суд.

В приказе отмечается, что упражнение, с которым не справилась женщина, должно выполняться на участках дорог с малоинтенсивным движением с использованием размеченных мест. Женщина считает, что эта норма «ограничивает» возможности сдающих и противоречит постановлению правительства № 1097. Однако в самом постановлении лишь описаны все возможные варианты сдачи экзамена, тогда как полицейский регламент содержит конкретные требования.

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Как отметили в МВД, россиянка пыталась сдать экзамен на водительские права с 2016 года. Полицейские заявили, что женщина просто неверно трактует регламент и постановление правительства. Судья Верховного суда после заслушивания сторон в удовлетворении иска гражданки отказал.

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