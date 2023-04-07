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Владелец УАЗа отсудил деньги из-за невозможности на нем ездить

Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга сообщает, что владелец УАЗ "Патриот" подал в суд на Ульяновский автомобильный завод из-за невозможности ездить на своем внедорожнике. В итоге россиянин выиграл дело.

Владелец УАЗа отсудил деньги из-за неисправного внедорожника
© Российская Газета

Причиной обращения в данную инстанцию стала невозможность передвигаться на собственной машине. Автомобиль мужчины уже второй год простаивает на территории дилерского центра.

В числе проблем названы ненадлежащая работа усилителя рулевого управления, замков дверей и аккумуляторной батареи, повышенный расход масла двигателя. Иногда "Патриот" не заводился и не набирал скорость.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с Ульяновского автозавода 850 тысяч рублей, уплаченных за внедорожник, такую же разницу стоимости внедорожника, компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей и расходы на оплату услуг представителя в 50 тысяч рублей.

В настоящее время УАЗ продает две версии "Патриота": с мотором "Евро-2" по цене от 1 530 000 рублей, а также автомобили с двигателем, соответствующим стандартам "Евро-5", которые стоят от 1 550 000 рублей. В обоих случаях под капотом внедорожника установлен 150-сильный ЗМЗ-409051.

Ранее сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод приостановил прием заказов на экспедиционные версии "Патриота", "Хантера" и "Буханки".

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