Владелец УАЗа отсудил деньги из-за неисправного внедорожника

Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга сообщает, что владелец УАЗ "Патриот" подал в суд на Ульяновский автомобильный завод из-за невозможности ездить на своем внедорожнике. В итоге россиянин выиграл дело.

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Причиной обращения в данную инстанцию стала невозможность передвигаться на собственной машине. Автомобиль мужчины уже второй год простаивает на территории дилерского центра.

В числе проблем названы ненадлежащая работа усилителя рулевого управления, замков дверей и аккумуляторной батареи, повышенный расход масла двигателя. Иногда "Патриот" не заводился и не набирал скорость.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с Ульяновского автозавода 850 тысяч рублей, уплаченных за внедорожник, такую же разницу стоимости внедорожника, компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей и расходы на оплату услуг представителя в 50 тысяч рублей.

В настоящее время УАЗ продает две версии "Патриота": с мотором "Евро-2" по цене от 1 530 000 рублей, а также автомобили с двигателем, соответствующим стандартам "Евро-5", которые стоят от 1 550 000 рублей. В обоих случаях под капотом внедорожника установлен 150-сильный ЗМЗ-409051.