Установлены новые сроки привлечения к ответственности за нарушение ПДД

Депутаты Госдумы в третьем чтении утвердили законопроект об исчислении срока давности при нарушениях ПДД. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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В документе уточняется порядок расчета сроков давности привлечения к наказанию граждан за совершение административных правонарушений.

Конституционный суд установил, что текущие формулировки недостаточно четкие, и поэтому обязал чиновников внести уточнения в закон.

В соответствии с поправками, срок будет отсчитываться с того дня, когда было совершено нарушение, а не со следующего. Таким образом, у судов, ГИБДД и других надзорных органов на применение наказания становится на 1 день меньше.

Согласно закону, в кодекс будут внесены поправки, по которым срок давности применения наказания будет отсчитываться только со дня совершения нарушения, а сам срок будет считаться в днях, а не в месяцах, как сейчас. Изменения затрагивают ст. 4.5 и 4.8 КоАП.

В настоящее время, если нарушением занимается ГИБДД или иной надзорный орган, срок давности составляет 2 месяца, если суд – 3 месяца. Согласно поправкам, на применение наказания отводится 60 и 90 дней соответственно. В феврале у ведомств появляется один дополнительный день: если нарушение произошло 1 января, то срок давности истекает 2 марта. Такие же сроки будут и в високосный год.