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48 минут назад

Новые сроки привлечения к наказанию за нарушение ПДД

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Депутаты Госдумы в третьем чтении утвердили законопроект об исчислении срока давности при нарушениях ПДД. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Установлены новые сроки привлечения к ответственности за нарушение ПДД
Фото: АвтоКодАвтоКод

В документе уточняется порядок расчета сроков давности привлечения к наказанию граждан за совершение административных правонарушений.

Конституционный суд установил, что текущие формулировки недостаточно четкие, и поэтому обязал чиновников внести уточнения в закон.

В соответствии с поправками, срок будет отсчитываться с того дня, когда было совершено нарушение, а не со следующего. Таким образом, у судов, ГИБДД и других надзорных органов на применение наказания становится на 1 день меньше.

Согласно закону, в кодекс будут внесены поправки, по которым срок давности применения наказания будет отсчитываться только со дня совершения нарушения, а сам срок будет считаться в днях, а не в месяцах, как сейчас. Изменения затрагивают ст. 4.5 и 4.8 КоАП.

В настоящее время, если нарушением занимается ГИБДД или иной надзорный орган, срок давности составляет 2 месяца, если суд – 3 месяца. Согласно поправкам, на применение наказания отводится 60 и 90 дней соответственно. В феврале у ведомств появляется один дополнительный день: если нарушение произошло 1 января, то срок давности истекает 2 марта. Такие же сроки будут и в високосный год.

Правила исчисления сроков относятся и к иным органам власти, которые вправе привлекать граждан к административной ответственности – МВД, Ространснадзор, Росприроднадзор и т.д. Поводом для внесения поправок в КоАП стало дело москвички Ольги Мельниковой, которая была лишена водительских прав 22 марта 2021 года за нарушение, совершенное 22 декабря 2020 года. Адвокаты оспорили сроки привлечения к ответственности, посчитав, что суд опоздал с вынесением приговора на 1 день.

Автоновости,Росприроднадзор,ГИБДД,Ространснадзор,Госдума,
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