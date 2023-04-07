Сотрудники Tesla имеют доступ к видео с бортовых камер автомобилей

Сотрудники компании Tesla имеют свободный доступ к камерам на автомобилях производителя и обмениваются роликами в общих чатах. Как сообщает Reuters, это происходит вопреки заявлению компании Илона Маска о том, что камеры не могут быть инструментом вмешательства в личную жизнь владельца машины.

Tesla оснащает электромобили системой кругового обзора. Камеры помогают парковаться, обеспечивают работу электронных ассистентов. Также они записывают и сохраняют видео во время движения и парковки машины. Последняя функция нужна для разбора ДТП, или чтобы выяснить, что случилось с авто за время отсутствия владельца.

Согласно официальным заявлениям производителя, записи доступны только владельцу и полностью анонимны. Однако, как рассказали несколько сотрудников Tesla, у них есть доступ к информации с камер. По меньшей мере с 2019 года некоторые из них обменивались интересными роликами с клиентских машин.

Чаще всего пересылают видео с ДТП или забавными ситуациями. Кроме того, однажды на записи была замечена подлодка White Lotus Esprit из фильма о Джеймсе Бонде 1977 года. Только спустя время сотрудники поняли, что это запись с Tesla самого Илона Маска.