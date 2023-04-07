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1 час назад

ДПС Сочи задержала машину с винтовками и гранатометом из музея ВОВ

Газета.Ruиещё 1

В Сочи экипаж ДПС остановил автомобиль Mercedes-Benz, в салоне которого водитель перевозил оружие времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

В Сочи задержали авто с оружием времен Великой Отечественной войны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что полицейские остановили автомобиль для стандартной проверки документов и заметили огромный запас стволов. Водитель пояснил: перевозит оружие из краснодарского музея — чтобы использовать в будущих праздниках.

Судя по видео, в салоне Mercedes-Benz находится пулемет ДП-27, гранатомет Панцерфауст, пистолет-пулемет Томпсона, а также винтовки.

Автоновости,Mercedes-Benz,ГИБДД,
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