В Сочи задержали авто с оружием времен Великой Отечественной войны

В Сочи экипаж ДПС остановил автомобиль Mercedes-Benz, в салоне которого водитель перевозил оружие времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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Отмечается, что полицейские остановили автомобиль для стандартной проверки документов и заметили огромный запас стволов. Водитель пояснил: перевозит оружие из краснодарского музея — чтобы использовать в будущих праздниках.