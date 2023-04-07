В Сочи задержали авто с оружием времен Великой Отечественной войны

В Сочи экипаж ДПС остановил автомобиль Mercedes-Benz, в салоне которого водитель перевозил оружие времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Отмечается, что полицейские остановили автомобиль для стандартной проверки документов и заметили огромный запас стволов. Водитель пояснил: перевозит оружие из краснодарского музея — чтобы использовать в будущих праздниках.
Судя по видео, в салоне Mercedes-Benz находится пулемет ДП-27, гранатомет Панцерфауст, пистолет-пулемет Томпсона, а также винтовки.