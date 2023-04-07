Lada представила гоночные автомобили сезона 2023 года.

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Среди них — прототип Niva Sport T2 для ралли-рейдов. Он отличается увеличенной до 160 лошадиных сил мощностью, улучшенным охлаждением двигателя и трансмиссии, доработанными характеристиками прочности, энергоёмкости и управляемости у подвески. Другая новинка — кольцевые болиды на базе Lada Vesta. Здесь появились более производительная тормозная система и новая прошивка блока управления для класса «Туринг» и более прочный каркас кузова и надёжный двигатель для «Супер-Продакшн».

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Главная рокировка в составе пилотов произошла между Михаилом Митяевым и Иваном Чубаровым: в прошлом году заслуженный Михаил выступал в топовом «Туринге», а молодой Иван в более медленном «Супер-Продакшне». В этом сезоне будет наоборот. За рулём туринговой LADA Vesta NG TCR Чубаров составит компанию опытным Кириллу Ладыгину и Владимиру Шешенину. Надо отметить, что для Ивана это не первый опыт за рулём автомобиля такого класса – ранее он провёл в целый сезон в «Туринге» на Seat Leon Cupra. Одно из главных отличий вверенной ему в этом сезоне гоночной Весты от Сеата – в секвентальной коробке передач против DSG. Но управляться с подобной техникой Иван умеет отлично – недаром он дважды становился чемпионом России по картингу в классе KZ-2, где коробка передач работает по аналогичному принципу.

Ещё один картинговый чемпион Максим Туриев (титул 2022 года в классе KZ-2) присоединится в классе «Супер-Продакшн» к старожилам коллектива Михаилу Митяеву и Леониду Панфилову. Максим получил статус пилота выступающей также на LADA Vesta NG 1,6T дружественной команды LECAR Racing Team и одновременно тест-пилота заводской команды LADA Sport ROSNEFT. Стоит запомнить и имена Андрей Дубынин, Алексей Крапин, Степан Суслов, Егор Степанов и Гамид Алишихов – это список пилотов картинговой команды Лады, которая работает как кузница кадров для «взрослых» классов.

Lada

Вне асфальта спортивный коллектив сфокусировался на ралли-рейдах. За период межсезонья инженеры довели до ума прототип LADA Niva Sport T2, а заодно построили вторую такую машину. Основные изменения: увеличенная до 160 л.с. мощность, улучшенное охлаждение двигателя и трансмиссии, доработанные характеристики прочности, энергоёмкости и управляемости у подвески, увеличенный до 190 литров топливный бак и сниженная на 50 килограммов масса.

Подробнее об этой машине в первой её итерации можно почитать в прошлогоднем материале. Обновлённые Нивы выйдут на старт марафона «Шёлковый путь» в июле 2023 года, а управлять ими будут давно выступающий за Ладу раллист Дмитрий Воронов со штурманом Евгением Загороднюком, а также чемпион России по ралли-рейдам Евгений Суховенко с титулованным штурманом Егором Охотниковым.

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