Владелец УАЗ «Патриот» отсудил у производителя 2,6 млн рублей

В Санкт-Петербурге владелец внедорожника УАЗ «Патриот» выиграл в суде дело против производителя и получил компенсацию в размере 2,6 млн рублей. Причиной подачи иска в суд стали множественные дефекты, из-за которых автомобиль не мог использоваться более года. Об этом сообщает Auto.ru.

По словам автовладельца, он приобрел автомобиль у официального дилера за 850 тысяч рублей в 2020 году. Практически сразу после покупки покупатель стал обнаруживать у машины дефекты. Среди них были неправильно работающий усилитель рулевого управления, аккумулятор и замки дверей.

Также у авто был повышенный расход масла у двигателя, периодический отказ двигателя и проблемы с набором скорости. Кроме того, список дефектов включал еще 17 пунктов. Владелец потребовал у производителя устранить неисправности, в результате чего машину забрали на ремонт. Однако в течение года не удалось устранить все неисправности.