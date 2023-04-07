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12 минут назад

Владелец УАЗ «Патриот» отсудил у производителя 2,6 млн рублей

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге владелец внедорожника УАЗ «Патриот» выиграл в суде дело против производителя и получил компенсацию в размере 2,6 млн рублей. Причиной подачи иска в суд стали множественные дефекты, из-за которых автомобиль не мог использоваться более года. Об этом сообщает Auto.ru.

Владелец УАЗ «Патриот» отсудил у производителя 2,6 млн рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам автовладельца, он приобрел автомобиль у официального дилера за 850 тысяч рублей в 2020 году. Практически сразу после покупки покупатель стал обнаруживать у машины дефекты. Среди них были неправильно работающий усилитель рулевого управления, аккумулятор и замки дверей.

Также у авто был повышенный расход масла у двигателя, периодический отказ двигателя и проблемы с набором скорости. Кроме того, список дефектов включал еще 17 пунктов. Владелец потребовал у производителя устранить неисправности, в результате чего машину забрали на ремонт. Однако в течение года не удалось устранить все неисправности.

Владельцу пришлось подать в суд. Иск был удовлетворен, теперь производитель должен выплатить 2,6 млн рублей. В эту сумму входит полная стоимость автомобиля, компенсация морального ущерба, госпошлина, оплата работы юриста, неустойка и прочие расходы.

Автоновости,УАЗ,
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