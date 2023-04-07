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2 часа назад

Представлен обновленный Lexus LC для Европы

Motor.ruиещё 1

Спорткару расширили варианты окраски кузова и отделки салона, улучшили работу электронных ассистентов, перенастроили шасси и трансмиссию, а также добавили новую медиасистему с доступом к облачной навигации и голосовым управлением. К тому же на машинах с V8 появился «экспертный» ездовой профиль, который полностью отключает трекшн-контроль, а гибриду LC 500h Coupé достались новые высокоемкие аккумуляторные ячейки.

Представлен обновленный Lexus LC для Европы
Фото: © Lexus© Lexus

Семейство купе и кабриолетов Lexus LC подверглось плановой ревизии. Так, в палитре кузовных красок появились два новых колера. Синий Heat Blue Contrast Layering создает контраст между светлыми участками и тенями, а хроматический Sonic Copper меняет оттенок от насыщенно до глубокого красного в зависимости от освещения. В угоду аэродинамике и акустическому комфорту изменена форма боковых зеркал, причем теперь в них по умолчанию вмонтированы камеры системы кругового обзора Panoramic View Monitor.

Внутри изменений тоже хватает — это и новые варианты обивки сидений, и накладки на пороги из углепластика (для машин с пакетом Sport), и улучшенная отделка передней панели со стороны пассажира. Также для купе и кабриолета можно заказать двухцветные схемы отделки Blue & White либо DK. Rose. Ну а главное «интерьерное приобретение LC — это всё-таки продвинутая мультимедиа с увеличенным экраном (12,3 против 10 дюймов), облачной навигацией и голосовым управлением.

Lexus

Комплекс безопасности Lexus Safety System + теперь обнаруживает велосипедистов, но только днём. Электроника контролирует трафик на перекрестках, подруливает, если автомобиль начал выезжать за пределы полосы, считывает знаки ограничения скорости и подтормаживает при прохождении поворотов. Наконец, в соответствии с фирменной философией движения Lexus Driving Signature для LC подготовлен ряд изменений по технике.

Помимо прочего, перекалиброваны амортизаторы, пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости. Заменены распорки под днищем, опоры двигателя и усилители в задней части. Новый алгоритм работы получили тормоза brake-by-wire и 10-диапазонный автомат. Кроме того, у купе и кабриолета с «атмосферником» V8 5.0 появился «экспертный» ездовой профиль, который полностью отключает трекшн-контроль, а у гибрида LC 500h Coupé — новые высокоемкие аккумуляторные ячейки.

Производство обновленных Lexus LC начнется в мае. В сентябре на конвейер встанут топовые LC Ultimate Edition. Отличить их можно будет по окрасу кузова Hakugin White, вдохновленному японским фарфором, и интерьеру Kachi-Blue, подражающему цвету доспехов самураев. Моторы и задние дифференциалы таких машин будут настраивать мастера-такуми, а ещё они получат отформованные на бампере крылышки-канарды и спойлер из армированного углеволокном пластика, созданный с оглядкой на спортивные самолеты, участвующие в чемпионатах Red Bull Air Race.

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