Toyota представила гибридный кроссовер Toyota Corolla Cross

Компания Toyota презентовала новый кроссовер Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 года. Модель будет производиться на заводе Mazda Toyota в Алабаме. Об этом пишет iXBT.com
Автомобиль собран на платформе TNGA-C и оснащен новой гибридной силовой установкой пятого поколения общей мощностью 196 л.с. и полным приводом. Разгон до первой сотни будет занимать восемь секунд.
Модель будет выпущена в трех комплектациях: S, SE и XSE, с различными опциями и функциями, такими как рейлинги на крыше, система мониторинга слепых зон и электрорегулировки водительского кресла, подогрев передних сидений и прочее.
Ожидается, что расход топлива составит около 5,2 л на каждые 100 км по трассе и 6,2 л при езде по городу. Стоимость будет начинаться от $27 970. Купить автомобиль можно будет уже летом.