Toyota представила гибридный кроссовер Toyota Corolla Cross

Компания Toyota презентовала новый кроссовер Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 года. Модель будет производиться на заводе Mazda Toyota в Алабаме. Об этом пишет iXBT.com

Автомобиль собран на платформе TNGA-C и оснащен новой гибридной силовой установкой пятого поколения общей мощностью 196 л.с. и полным приводом. Разгон до первой сотни будет занимать восемь секунд.

Модель будет выпущена в трех комплектациях: S, SE и XSE, с различными опциями и функциями, такими как рейлинги на крыше, система мониторинга слепых зон и электрорегулировки водительского кресла, подогрев передних сидений и прочее.