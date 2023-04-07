Автоэксперты рассказали о препятствиях для продажи в России моделей BAIC

Однако даже U5 Plus и X35, которые первыми появятся в продаже, выдавать клиентам Baic пока не может - они до сих пор не прошли российскую сертификацию и не получили Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Представители китайского бренда обещают, что автомобили начнут продавать в течение 2-6 недель, а до тех пор дилеры могут лишь принимать заказы от покупателей.