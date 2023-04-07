Автоэксперты рассказали о препятствиях для продажи в России моделей BAIC

Старт продаж моделей BAIC в России, уже собираемых в Калининграде, затягивается из-за процедуры сертификации. И это не единственное препятствие, которое еще предстоит преодолеть китайским новинкам по пути к нам, рассказали "Российской газете" эксперты Авто Mail.ru.
"Концерн BAIC объявил об открытии первого дилерского центра в России и показал три новинки для нашего рынка: седан BAIC U5 Plus, кроссовер BAIC X35 и рамный внедорожник BAIC BJ40. Цены на них были объявлены еще несколько дней назад. Вдобавок автопроизводитель анонсировал еще несколько перспективных моделей - их для нашего рынка также будут собирать на заводе "Автотор" в Калининграде.
Однако даже U5 Plus и X35, которые первыми появятся в продаже, выдавать клиентам Baic пока не может - они до сих пор не прошли российскую сертификацию и не получили Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Представители китайского бренда обещают, что автомобили начнут продавать в течение 2-6 недель, а до тех пор дилеры могут лишь принимать заказы от покупателей.
Машины, привезенные на мероприятие по случаю открытия первого российского дилерского центра, оказались образцами китайской сборки.
У автомобилей даже отличались логотипы на ступицах рулей: у кроссовера X35 - эмблема концерна, седан щеголял написанным латиницей Beijing (под этой маркой машины BAIC продают в Поднебесной), а у внедорожника BJ40 "баранка" и вовсе была украшена китайскими иероглифами, которые в переводе на английский означают тот же Beijing, то бишь Пекин. Возможно, оформление машин - не единственное, что еще предстоит привести к единому образцу в ходе российской локализации", - пояснили эксперты.