Автомобильный рынок России покинет пикап Great Wall Wingle 7

Китайский пикап Great Wall Wingle 7 покинет автомобильный рынок России. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу бренда. Компания представит другую модель.

Фото: Great Wall Great Wall

«Пикап GWM Wingle 7 действительно поменяется на новую модель», — сообщили порталу в пресс-службе российского офиса бренда.

Отмечается, что название и сроки выхода новой модели в компании не уточнили. Не исключено, что новинкой станет пикап Great Wall Poer KingKong.