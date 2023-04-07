$79.50+0.1487.10+0.37
56 минут назад

Great Wall прекратит продажи пикапа Wingle 7 в России

Газета.Ru

Китайский пикап Great Wall Wingle 7 покинет автомобильный рынок России. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу бренда. Компания представит другую модель.

Автомобильный рынок России покинет пикап Great Wall Wingle 7
Фото: Great WallGreat Wall

«Пикап GWM Wingle 7 действительно поменяется на новую модель», — сообщили порталу в пресс-службе российского офиса бренда.

Отмечается, что название и сроки выхода новой модели в компании не уточнили. Не исключено, что новинкой станет пикап Great Wall Poer KingKong.

Автомобиль Great Wall Poer KingKong будет доступен с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. и дизельным мотором с отдачей 150 л.с. Габариты Poer KingKong составляют 5641 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1815 мм в высоту.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий