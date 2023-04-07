Автомобильный рынок России покинет пикап Great Wall Wingle 7

Китайский пикап Great Wall Wingle 7 покинет автомобильный рынок России. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу бренда. Компания представит другую модель.
«Пикап GWM Wingle 7 действительно поменяется на новую модель», — сообщили порталу в пресс-службе российского офиса бренда.
Отмечается, что название и сроки выхода новой модели в компании не уточнили. Не исключено, что новинкой станет пикап Great Wall Poer KingKong.
Автомобиль Great Wall Poer KingKong будет доступен с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. и дизельным мотором с отдачей 150 л.с. Габариты Poer KingKong составляют 5641 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1815 мм в высоту.