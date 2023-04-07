$79.50+0.1487.10+0.37

В Россию вернется автомобильный бренд Haima

Китайский бренд Haima, который уже работал в России с 2011 по 2016 годы, совсем скоро вернется в нашу страну.

В Россию вернется автомобильный бренд Haima
© www.китайские-автомобили.рф

Как выяснили "Китайские автомобили", дистрибьютор марки уже привез несколько машин для сертификации. Обещает летом начать продажи минивэнов 7x и кроссоверов 8s. Но цены пока не называют.

Напомним, что ранее Haima реализовала в РФ 5 264 автомобиля. В частности, это седаны Haima M3 и кроссоверы Haima 7. Дистрибьютором марки была компания "Хайма Автомобили Рус", которая в настоящее время уже ликвидирована.

Накануне на российский рынок вышел бренд BAIC. До этого появилась марка Kaiyi - продажи начались с седана E5.

www.китайские-автомобили.рф
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий