В Россию вернется автомобильный бренд Haima

Китайский бренд Haima, который уже работал в России с 2011 по 2016 годы, совсем скоро вернется в нашу страну.

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Как выяснили "Китайские автомобили", дистрибьютор марки уже привез несколько машин для сертификации. Обещает летом начать продажи минивэнов 7x и кроссоверов 8s. Но цены пока не называют.

Напомним, что ранее Haima реализовала в РФ 5 264 автомобиля. В частности, это седаны Haima M3 и кроссоверы Haima 7. Дистрибьютором марки была компания "Хайма Автомобили Рус", которая в настоящее время уже ликвидирована.

Накануне на российский рынок вышел бренд BAIC. До этого появилась марка Kaiyi - продажи начались с седана E5.