Метеоролог дал московским автомобилистам "добро" на смену зимней резины

В Московском регионе потеплело и столичные автомобилисты могут сменить зимнюю резину на летнюю. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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Отвечая на вопрос, когда можно заняться сменой резины на летнюю, метеоролог добавил:

"Смело можно менять резину в ближайшие выходные".

Вильфанд уточнил, что минимальные температуры в Москве отмечаются ночью, в 3:00-4:00 мск, передает "Интерфакс". А после того, как встает солнце, температура воздуха начинает подниматься.

В Правилах дорожного движения нет точной даты обязательной замены зимних шин на летние. Поэтому многим автовладельцам определиться со сроками сложно.