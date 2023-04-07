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15 минут назад

Вильфанд: московские автомобилисты могут поменять резину на летнюю в выходные

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В Московском регионе потеплело и столичные автомобилисты могут сменить зимнюю резину на летнюю. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Метеоролог дал московским автомобилистам "добро" на смену зимней резины
Фото: ПрофильПрофиль

Отвечая на вопрос, когда можно заняться сменой резины на летнюю, метеоролог добавил:

"Смело можно менять резину в ближайшие выходные".

Вильфанд уточнил, что минимальные температуры в Москве отмечаются ночью, в 3:00-4:00 мск, передает "Интерфакс". А после того, как встает солнце, температура воздуха начинает подниматься.

В Правилах дорожного движения нет точной даты обязательной замены зимних шин на летние. Поэтому многим автовладельцам определиться со сроками сложно.

По словам директора Национального общественного центра безопасности движения, Сергея Канаева, стандартная дата смены резины в средней полосе России – 15 апреля. Резину менять нужно при среднесуточной температуре выше +8°C, считает эксперт. Однако шипованную можно сменить чуть раньше, чтобы не изнашивались шипы.

Автоновости,Сергей Канаев,Роман Вильфанд,
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