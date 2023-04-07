Журналисты протестировали летние шины для кроссоверов

Журналисты издания "За рулем" протестировали летние шины для кроссоверов. Испытания проводились на полигоне "Центр испытаний НАМИ" в Московской области при температуре воздуха от +8 до +13 градусов.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В состязании участвовали следующие шины: китайские Sailun Atrezzo Elite, которые можно приобрести за 5800 рублей, Viatti Bosco H/T V-238, которые на 100 рублей дороже.

Шины Maxxis Premitra HP5, сваренные в Китае, стоят 6200 рублей за колесо. Российские Cordiant Comfort 2 SUV можно купить за 6600 рублей, а Nordman S2 SUV - за 6800 рублей. Кроме того, эксперты взяли Nokian Tyres Hakka Blue 3 SUV российского производства по 7800 рублей за штуку.

Отметим, что модели были размерностью 215/65 R16, которые подходят как Lada Niva Travel, так и, например, Renault Duster. Все шины установили на одинаковые диски внедорожника Niva Travel.

Вне зачета оказались Nokian Hakka Blue 3 SUV. Модель обладает повышенной прочностью и превосходным сцеплением. Она тихая и отлично управляется.

Далее идет Nordman S2 SUV - у них отличное торможение на мокрой дороге, четкое поведение в любых режимах и условиях. Шины тихие, экономичные, лучшие на грунте.

Следом в рейтинге расположились Sailun Atrezzo Elite. Эксперты отметили хорошее торможение на сухом покрытии и приличную курсовую устойчивость. Из минусов - слишком жесткие.