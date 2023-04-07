Самый доступный кроссовер Kia в новом кузове вышел на тесты

Марка Kia приступила к дорожным испытаниям самого компактного кроссовера в своей линейке - Sonet. Несмотря на то, что модели нет ещё и двух лет, корейцы решились провести масштабный рестайлинг.

Фото: www.autocarindia.com www.autocarindia.com

В значительной степени будут пересмотрены фары автомобиля, которые получат вертикальный остроконечный элемент по бокам, также рестайлингу подвергнут решётку радиатора и передний бампер. Фонари "паркетника" получили L-образную конфигурацию в стиле обновлённого Kia Seltos и, вероятно, имеют динамические указатели поворота. В связи с этим ожидается изменение пятой двери.

Салон, скорее всего, не тронут - будут пересмотрены или добавлены новые варианты отделки, а что касается функций, то Kia Sonet для своего сегмента оснащён неплохо: и мультимедиа с большим экраном 10,25 дюйма, аудиосистема от Bose, люк в крыше, беспроводная зарядка, вентиляция сидений и так далее.

Моторная гамма останется прежней: 83-сильный атмосферник 1,2 литра и турботройка на 120 л.с. Дизель из линейки был недавно исключён, так как не вписывается в новые эконормы Индии. Таким образом, выбирать можно будет между МКП, интеллектуальной "механикой" без сцепления и 7-ступенчатым "роботом".

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Дебют обновлённого Kia Sonet может состояться в конце этого года или в начале следующего. Чуть раньше самый компактный кроссовер пообещала выкатить Hyundai.