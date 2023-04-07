В России закончились «бюджетники» из Европы и Южной Кореи

Российские дилеры распродали бюджетные автомобили из Европы и Южной Кореи.
Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, которые ранее были лидерами продаж, сейчас не входят и в топ-25 самых ходовых моделей. Их производство остановилось весной прошлого года, и к сегодняшнему дню запасы, которые больше не пополняются, оказались исчерпаны. Преемниками «бюджетников» в освободившейся нише должны стать машины из дружественных стран.
Hyundai Solaris и Volkswagen Polo нет в наличии ни в одном автосалоне, сказал директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. Что касается других дилеров, то, по данным «Известий», некоторое количество бюджетных машин все же еще есть наличии: на всю страну остались 61 экземпляр Kia Rio и 93 Polo.
Нишу, опустевшую с уходом «корейцев» и «европейцев», могут занять другие модели — в первую очередь российских и китайских марок. Так, АвтоВАЗ в марте перезапустил сборку Lada Vesta. Правда, она пока выпускается только с «механикой», а потому неинтересна крупнейшему агрегатору такси и каршеринга. Двухпедальный вариант обещают выпустить только в 2024 году.
Помимо «Весты», на рынке появился китайский седан Kaiyi E5, сборку которого наладили на калининградском «Автоторе». Он дороже Lada, но заметно больше и может похвастать неплохим списком оснащения, в который входит автоматическая коробка передач.
Пополнить список «бюджетников» готовятся иранские автомобили. Летом на российский рынок выйдет марка Saipa, которая привезет хэтчбек Quik, а также седаны Shahin и Saina. Стоимость ближневосточных моделей составит от одного до 1,7 миллиона рублей.
В похожей ценовой категории выступает седан U5 Plus китайской BAIC, которая накануне открыла первый в России автосалон. Аналог Hyundai Elantra оценен в 1 699 000-1 889 000 рублей. Его предложат с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 113 лошадиных сил (142 Нм крутящего момента), пару которому составляет «механика» либо вариатор. U5 Plus, как и другие модели BAIC для РФ, встанут на конвейер «Автотора» по соседству с Kaiyi.