Российский завод по производству двигателей Haval заработает до конца 2023 года

Китайская марка Haval планирует достроить и запустить завод по производству двигателей в Тульской области до конца 2023 года. Об этом сообщил журнал «Движок» со ссылкой на пресс-службу «Хавейл Мотор Рус». По данным издания, строительство завода двигателей планируют заершить в 4 квартале 2023 года.

При этом первые автомобили Haval с моторами российской сборки могут выйти на рынок уже в 2024 году. Напомним, строительство моторостроительного завода Haval в России началось в конце ноября 2020 года. Тульский завод может стать первым предприятием Haval по производству двигателей за пределами Китая. Площадь завода составит 10 000 квадратных метров, а проектная мощность составит 80 000 моторов в год.