Австрийский бизнесмен предложил Путину проект спасения автопрома

По данным издания, Вольф направил письмо Путину в январе 2023 года. В нем он представил свой инвестиционный проект «спасения автопрома РФ» на сумму в 60 миллиардов рублей. Бизнесмен планирует производить около 270 тысяч автомобилей «Волга» внутри России совместно с «ГАЗ» ежегодно. С этой целью он намерен задействовать два завода в РФ, один из которых — калужское предприятие Volkswagen.