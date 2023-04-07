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Австрийский бизнесмен предложил Путину проект спасения автопрома

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Бывший глава австрийского Magna Steyr и экс-председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф предложил президенту России Владимиру Путину план по «спасению» автопрома. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, Вольф направил письмо Путину в январе 2023 года. В нем он представил свой инвестиционный проект «спасения автопрома РФ» на сумму в 60 миллиардов рублей. Бизнесмен планирует производить около 270 тысяч автомобилей «Волга» внутри России совместно с «ГАЗ» ежегодно. С этой целью он намерен задействовать два завода в РФ, один из которых — калужское предприятие Volkswagen.

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Вольф является одним из самых влиятельных представителей автомобильной промышленности в Европе. Он входит в наблюдательные советы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler, концерна Porsche SE, контролирующего Volkswagen AG. Кроме того до конца 2022 года Вольф занимал пост члена наблюдательного совета «Группы ГАЗ» и по-прежнему владеет примерно 10% ее акций.

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