Австрийский бизнесмен предложил Путину проект спасения автопрома
Бывший глава австрийского Magna Steyr и экс-председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф предложил президенту России Владимиру Путину план по «спасению» автопрома. Об этом сообщает Spiegel.
По данным издания, Вольф направил письмо Путину в январе 2023 года. В нем он представил свой инвестиционный проект «спасения автопрома РФ» на сумму в 60 миллиардов рублей. Бизнесмен планирует производить около 270 тысяч автомобилей «Волга» внутри России совместно с «ГАЗ» ежегодно. С этой целью он намерен задействовать два завода в РФ, один из которых — калужское предприятие Volkswagen.
Вольф является одним из самых влиятельных представителей автомобильной промышленности в Европе. Он входит в наблюдательные советы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler, концерна Porsche SE, контролирующего Volkswagen AG. Кроме того до конца 2022 года Вольф занимал пост члена наблюдательного совета «Группы ГАЗ» и по-прежнему владеет примерно 10% ее акций.