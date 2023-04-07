В Россию вернется один автомобильный бренд

Компания уже была представлена на нашем рынке, но покинула его в 2016 году. Сейчас же на фоне резкого роста популярности китайских автомобилей в России, компания приняла решение возобновить продажи своих машин. Сертификация двух моделей, которые первыми появятся на рынке, уже идет, а старт продаж ожидается летом текущего 2023 года.

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По данным издания «Китайские автомобили», первые экземпляры новинок уже привезли в Москву. Речь идет о кроссовере 8s и минивэне Haima 7x. Как рассказали в компании «МВЛ Авто», которая выступает эксклюзивным дистрибьютором, процесс сертификации и получения ОТТС займет около двух-трех месяцев. Продажи начнутся летом сразу после получения пакета необходимых документов.

Представитель компании также рассказал, что региональные дилеры уже высказали свою заинтересованность в новой марке, поэтому дилерскую сеть планируют развернуть по всей стране.

Haima была представлена на российском рынке в период с 2011 по 2016 год. Но тогда россияне приобрели всего около пяти тысяч автомобилей. Продажи компании на домашнем рынке показывают не самые высокие результаты и, вероятно, с этим связано решение попробовать во второй раз выйти на российский рынок, где в условиях низкой конкуренции китайские автомобили набирают популярность.