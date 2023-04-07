Ликсутов рассказал, как в Москве нашли управу на «предприимчивых» автовладельцев

«Умную» систему аналитики обмануть открытым багажником не получится.
Вы заметили, что автомобилей, водители которых встают на платные парковочные места и поднимают крышку багажника, в столице теперь практически не увидишь? А все потому, что удалось найти управу на таких «предприимчивых» автовладельцев, не желающих оплачивать парковку.
Как рассказал в интервью «За рулем» заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов, эта проблема решена благодаря современным технологиям.
«Система аналитики видит, с каким номером машина приехала на парковку. Дальше вы можете открутить номер или поднять крышку багажника – но система все равно поймет, когда вы приехали и когда уехали, и с каким регистрационным номером – и заплатить придется», – отметил Ликсутов.
Он также добавил, что у столичной мэрии нет задачи постоянно расширять число парковочных мест. Платные парковочные места организуются только там, где это необходимо.
В то же время он предложил горожанам обращаться непосредственно в Департамент транспорта или через сайт mos.ru в случае, если необходимо увеличить количество бесплатных парковочных мест у объектов социальной инфраструктуры.