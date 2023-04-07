Эксперт рассказал об угоне авто с помощью CAN-инъекции

Угонщики используют все более ухищренные способы угонов автомбиля. Эксперты по автомобильной безопасности пояснили, что теперь можно угонять машины при помощи прямого доступа к CAN-шине через проводку в фарах.
Один из экспертов сообщил, что однажды он заметил старнные повреждения переднего крыла и корпуса фары. Через несколько дней машина была угнана. Стало известно, что машину угнали с помощью так называемой CAN-инъекции. CAN-шина (Controller Area Network) есть практически в каждом современном автомобиле.
Она используется установленными контроллерами для координации работы автомобиля. Взломав CAN-шину угонщики подключаются к сети и отправляют служебные сообщения, как если бы их отправителем был владелец транспортного средства. Так можно разблокировать автомобиль, отключить иммобилайзер и угнать машину. Угонщики взламывают корпус фары и подключаются к разъему CAN-шины.