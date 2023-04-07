Эксперт рассказал об угоне авто с помощью CAN-инъекции

Угонщики используют все более ухищренные способы угонов автомбиля. Эксперты по автомобильной безопасности пояснили, что теперь можно угонять машины при помощи прямого доступа к CAN-шине через проводку в фарах.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Юрий Смитюк / ТАСС

Один из экспертов сообщил, что однажды он заметил старнные повреждения переднего крыла и корпуса фары. Через несколько дней машина была угнана. Стало известно, что машину угнали с помощью так называемой CAN-инъекции. CAN-шина (Controller Area Network) есть практически в каждом современном автомобиле.