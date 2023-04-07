В России можно купить «электрокросс» Xpeng G9 за 4,7 млн рублей

В Россию привезли «электрокроссы» модели Xpeng G9, которые можно купить от 4,7 млн рублей. На выбор предлагается начальная и «продвинутая» комплектации новейшего «паркетника», все машины выпущены в 2023 году.

Фото: Car.ru Car.ru

Дилеры из нескольких российских городов опубликовали объявления с предложением стать владельцем электрического кроссовера Xpeng G9. Машины представлены в полноприводной версии, но имеются и экземпляры с передними ведущими колёсами.

Видео дня

В первом случае мощность силового агрегата, состоящая из двух электромоторов, достигает 543 л. с. На полной зарядке батареи «паркетник» проезжает свыше 645 км. Модификация с передним приводом получила один 308-сильный электродвигатель. Запас хода в данном случае составляет 570 км.

Среди штатных опций машины в начальной комплектации указывается на светодиодные фары головного света, две фронтальные подушки безопасности – для водителя и переднего пассажира. Предусмотрен климат-контроль, передние и задние парктроники, а также датчики давления в шинах.

В салоне «электрокросса» установлен современный мультимедийный комплекс с 12-дюймовым широкоформатным дисплеем. За рулевой колонкой разместили цифровую панель приборов, на которую выводятся изображения шкал тахометра, спидометра и термометра. В перечне опций указывается и на аудиосистему с 28 динамиками, предусмотрен широкий набор разнообразных электронных помощников водителя.

«Электрокросс» Xpeng G9 является флагманом. На китайский рынок компания XPeng Motors вывела свою новую модель осенью 2022 года. Названый представитель внедорожного сегмента производится в шести различных модификациях, получивших задний или полный привод.

Предусмотрено 800-вольтовое зарядное оборудование, позволяющее за пять минут пополнить тяговый аккумулятор дополнительной энергией, что предоставляет возможность проехать не менее 200 км.

Стоимость «электрокросса» Xpeng G9 на рынке Поднебесной составляет 309,9-469,9 тысячи юаней (3,4-5,2 млн рублей по актуальному курсу).

Ранее в РФ начали продавать ещё одну новинку из КНР, которой является полностью электрический хэтчбек BYD e2. Данную модель условно считают «батарейным» аналогом популярного западногерманского Volkswagen Golf.