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1 час назад

В РФ привезли третью по счёту версию «кросса» Voyah Free

Car.ru

В Россию привезли третью по счёту версию среднеразмерного «кросса» Voyah Free. Данная модель набирает популярность в РФ, дилеры продают уже две модификации новинки – Free Long Range и «гибрид» Free EVR.

В РФ привезли третью по счёту версию «кросса» Voyah Free
Фото: Car.ruCar.ru

Обе гибридные модификации получили один тип двигателя с одинаковыми характеристиками. В моторном отсеке машин находится турбированный 4-х цилиндровый 1,5-литровый ДВС мощностью 108 л. с. при 192 Н•м крутящего момента. Бензиновый мотор функционирует исключительно в режиме генератора и заряжает энергией тяговый аккумулятор.

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Двигатель работает на высокооктановом бензине АИ-95, но инструкция по эксплуатации допускает также использовать и АИ-92. За управление мотором отвечает бортовая электроника. Объём топливного бака у кроссоверов двух версий составляет 56 л, но на этом «одинаковость» «гибридов» заканчивается.

Модификация «кросса» под названием EVR имеет два электродвигателя, установленных на передней и задней осях. Суммарная отдача моторов составляет 693 л. с. при 1040 Н•м крутящего момента. Кроссовер в вариации EVR Long Range получил более экономичные электрические моторы, выдающие в сумме 489 л.с. при 720 Н•м крутящего момента.

Для ускоренной подзарядки тягового аккумулятора используются разъёмы GB/T китайского стандарта, применяемые для постоянного и переменного тока.

Кузова двух машин идентичные, разницы между ними нет, отличается лишь салон.

В Россию привезли машины в топовой модификации. Она предусматривает пневматическую подвеску и сиденья, оббитые натуральной кожей. То же относится к обшивке руля. Имеется панорамная крыша, обзорные видеокамеры, вентиляция передних кресел, адаптивный круиз-контроль и другое штатное оборудование.

Наряду с этим модификация EVR Long Range не получила систему ночного видения. К тому же, панорамную крышу установили в упрощённой версии. Она не электрохромная, а с обычной сдвижной шторкой.

Российские дилеры предлагают в настоящее время «кросс» Voyah Free EVR Long Range за 7,79 млн рублей. Машина в мощной гибридной версии обойдётся дороже на 500 тысяч рублей, а чистый электрокар – на 700 тысяч рублей.

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