Обновлённый Porsche Cayenne получит улучшенный салон

Компания Porsche в ходе рестайлинга Porsche Cayenne улучшит салон машины. Новую концепцию дизайна назвали Driver Experience, ранее её опробовали на Taycan в электрической версии, сейчас она получила новое развитие.

Фото: Car.ru Car.ru

Специалисты компании Porsche посчитали, что модернизированный Cayenne вначале нужно показать изнутри, так как в салоне произошли глобальные изменения. Далее в Сети были опубликованы фото салона.

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Прежде всего, изменена приборная панель. Долгое время компания не торопилась менять оформление «приборки», придерживаясь консервативных взглядов. Сейчас ситуация изменилась, дизайнеры отказались от аналоговых приборов. За рулевой колонкой установлен компактный экран в форме эллипса – специалисты сохранили внешние обводы, но убрали козырёк.

Обновлённый Cayenne получил цифровую панель, на которую выводятся изображения шкал тахометра, спидометра, температуры и других параметров. Всего имеется пять виртуальных «стрелочных» шкал. У водителя есть возможность изменять дизайн приборов, выбирая из нескольких предлагаемых вариантов. Для этого имеется отдельная большая кнопка.

Руль сохранили, он такой же, как у классического спорт-купе Porsche 911. Инженеры оставили также шайбу выбора ездовых режимов: Offroad, Sport, Normal и Sport Plus.

Справа от водителя установили 12,3-дюймовый экран мультимедийного комплекса, заодно улучшив и данное оборудование. За отдельную плату перед передним пассажиром, в зоне перчаточного ящика, установят 10,9-дюймовый проекционный дисплей. Будет возможность не только смотреть фильмы, но и управлять навигатором. Чтобы изображение не мешало водителю, экран покрыли специальным составом, который скрывает обзор под определенным углом просмотра.

Изменилось расположение селектора трансмиссии – отныне он находится справа от руля. Его встроили в специальную нишу. Новое расположение кулисы КПП позволило перекомпоновать приборы на центральном тоннеле. В нём установили новый пульт климат-контроля с аналоговыми и сенсорными переключателями и клавишами.

Здесь же разместили небольшую площадку с углублением для беспроводной подзарядки смартфона или планшета, параллельно увеличив мощность данного устройства до 15 Ватт.

Компоновка дверных карт также изменилась, включая ручки отпирания замков. Слева от руля появилась большая аналоговая кнопка, заменившая собой поворотную рукоятку запуска мотора.

Предположительно, обновлённый Porsche Cayenne будет отличаться не только улучшенным салоном. Некоторые изменения ожидаются и в экстерьере. Кузова прототипов, которые проходят сейчас дорожные испытания, тщательно укрыты камуфляжной плёнкой. По данной причине рассмотреть элементы декора и новое световое оборудование не представляется возможным.