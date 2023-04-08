Зигфрид Вольф предложил Путину план для спасения российского автопрома

Бывший глава концерна Magna Steyr и экс-председатель совета директоров “Группы ГАЗ” Зигфрид Вольф предложил президенту России Владимиру Путину инвестиционный план на 60 млрд рублей для спасения российского автопрома. В своем письме Вольф описал план наладить в России выпуск автомобилей под брендом “Волга” на внутреннем рынке в количестве 270 тыс. автомобилей ежегодно при поддержке местных властей и совместно с “ГАЗ”.

Как сообщает “Газета.Ру”, Вольф предложил задействовать для этого два предприятия, одним из которых был бы завод Volkswagen в Калуге. Он также отметил, что это предложение является важным шагом для укрепления экономических связей между Россией и Германией.

Стоит отметить, что Зигфрид Вольф входит в наблюдательные советы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler, а также автоконцерна Porsche SE, контролирующего автоконцерн Volkswagen AG. До конца 2022 года он занимал пост члена наблюдательного совета “Группы ГАЗ”.

Ранее стало известно, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям планирует рассмотреть продажу российских активов Volkswagen и Hyundai. Однако, план Вольфа, возможно, предложит альтернативный путь для продвижения российского автопрома на мировом рынке, особенно с учетом того, что “Волга” является одной из наиболее узнаваемых марок автомобилей в России.