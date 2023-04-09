МВД отчиталось о росте выдачи международных водительских прав

В 2022 году МВД России выдало 179 тыс. международных водительских удостоверений, что вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства. Показатели выдачи международных прав вернулись на допандемийный уровень.

«По итогам 2022 года всего выдано 179 тыс. международных водительских удостоверений, что сравнимо с показателями 2017-2019 годов. В 2020 и 2021 годах выдано 68 тыс. и 83 тыс. международных водительских удостоверений соответственно», — сообщили агентству в пресс-центре МВД.

Резкое снижение числа выдач международных прав в 2020-2021 годах в МВД объясняют сложной эпидемиологической обстановкой и ограничениями на выезд за границу. Международные водительские удостоверения являются подтверждением права управления транспортными средствами за пределами государства, выдавшего водительские права. Они оформляются в соответствии с Венской конвенцией о дорожном движении, принятой в 1968 году.