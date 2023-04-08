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1 час назад

Toyota планирует выпустить 10 новых моделей электромобилей к 2026 году

Газета.Ru

Японский автомобильный концерн Toyota планирует к 2026 году представить 10 новых моделей электромобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента автопроизводителя Хироки Накадзиму.

Toyota планирует выпустить 10 новых моделей электромобилей к 2026 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы рассчитываем разработать 10 новых моделей электромобилей к 2026 году. Объем продаж этих транспортных средств составит 1,5 млн реализованных единиц в год», - сказал Хироки Накадзима.

Отмечается, что Toyota планирует к 2030 году продавать на европейском рынке исключительно электромобили и машины с гибридными силовыми установками.

Автоновости,Toyota,
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