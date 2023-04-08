Toyota планирует выпустить 10 новых моделей электромобилей к 2026 году

Японский автомобильный концерн Toyota планирует к 2026 году представить 10 новых моделей электромобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента автопроизводителя Хироки Накадзиму.
«Мы рассчитываем разработать 10 новых моделей электромобилей к 2026 году. Объем продаж этих транспортных средств составит 1,5 млн реализованных единиц в год», - сказал Хироки Накадзима.
Отмечается, что Toyota планирует к 2030 году продавать на европейском рынке исключительно электромобили и машины с гибридными силовыми установками.