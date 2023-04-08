Воры научились по-новому угонять автомобили без использования ключа: всего за 2 минуты

Воры открыли новый способ угона автомобилей, получив доступ к шине Controller Area Network (CAN), которая присутствует почти во всех современных автомобилях, сообщает The Register.

Шина используется микроконтроллерами и другими устройствами для связи внутри автомобиля и выполнения задач. Получив доступ к сети, воры могут ввести поддельные сообщения, обманом заставить охранную систему разблокировать автомобиль и отключить иммобилайзер двигателя.

Они могут получить доступ к сети, разбив фару и используя ее соединение для отправки сообщений. Этот способ кражи становится возможным потому, что в большинстве автомобилей внутренние сообщения не защищены.