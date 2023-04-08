$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Воры научились по-новому угонять автомобили без использования ключа: всего за 2 минуты

Ferra.ru

Воры открыли новый способ угона автомобилей, получив доступ к шине Controller Area Network (CAN), которая присутствует почти во всех современных автомобилях, сообщает The Register.

Воры научились по-новому угонять автомобили без использования ключа: всего за 2 минуты
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Шина используется микроконтроллерами и другими устройствами для связи внутри автомобиля и выполнения задач. Получив доступ к сети, воры могут ввести поддельные сообщения, обманом заставить охранную систему разблокировать автомобиль и отключить иммобилайзер двигателя.

Они могут получить доступ к сети, разбив фару и используя ее соединение для отправки сообщений. Этот способ кражи становится возможным потому, что в большинстве автомобилей внутренние сообщения не защищены.

Исследователь кибербезопасности и консультант по автомобильной технике Ян Табор обнаружил этот метод после того, как его автомобиль RAV4 был угнан. Табор заметил, что передний бампер, обод арки и разъем проводки фар были сняты.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий