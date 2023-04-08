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1 час назад

Mercedes-Benz рассекретил дату премьеры нового E-Class

Motor.ru

Марка готовится к премьере нового поколения одной из самых популярных моделей в своей линейке — после череды тизеров, раскрывших отдельные элементы шестого поколения E-Class. Новый седан поколения W214 будет выполнен в стиле всех современных автомобилей немецкой марки. И хотя дизайн кузова пока остаётся тайной — на очередном тизере показан лишь профиль новинки — интерьер рассекречен полностью и в ходе официальной премьеры раскрыты будут разве что экстерьер и технические характеристики седана.

Mercedes-Benz рассекретил дату премьеры нового E-Class
Фото: Motor.ruMotor.ru

Уже известно, что новый E-Class получит интерьер в стиле современных электромобилей марки с простирающейся на всю ширину передней панели мультимедиа MBUX Superscreen с несколькими экранами. Аналогичное оформление используется у моделей семейства EQ, тогда как новые C-Class и S-Class имеют вертикальные экраны на центральной консоли.

Что касается кузова, то ожидается, что модель сохранит характерную оптику, а в остальном будет выполнена в стиле всех современных Mercedes-Benz. Относительно технических характеристик можно с уверенностью сказать, что все модификации получат «мягкую» гибридную силовую установку с 48-вольтовой вспомогательной электрикой.

Официальная премьера нового Mercedes-Benz E-Class состоится 25 апреля и пройдёт в онлайн-формате. Ожидается, что в ходе мероприятия может быть представлен как минимум седан, но не исключён и дебют нового универсала Estate. Позднее появится «внедорожный» вариант Estate All-Terrain. Купе и кабриолетов в новом поколении не будет — они сформируют отдельное семейство CLE, которое одновременно станет заменой и для снятых с производства двухдверок C-Class.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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