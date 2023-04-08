Mercedes-Benz рассекретил дату премьеры нового E-Class

Марка готовится к премьере нового поколения одной из самых популярных моделей в своей линейке — после череды тизеров, раскрывших отдельные элементы шестого поколения E-Class. Новый седан поколения W214 будет выполнен в стиле всех современных автомобилей немецкой марки. И хотя дизайн кузова пока остаётся тайной — на очередном тизере показан лишь профиль новинки — интерьер рассекречен полностью и в ходе официальной премьеры раскрыты будут разве что экстерьер и технические характеристики седана.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Уже известно, что новый E-Class получит интерьер в стиле современных электромобилей марки с простирающейся на всю ширину передней панели мультимедиа MBUX Superscreen с несколькими экранами. Аналогичное оформление используется у моделей семейства EQ, тогда как новые C-Class и S-Class имеют вертикальные экраны на центральной консоли.

Что касается кузова, то ожидается, что модель сохранит характерную оптику, а в остальном будет выполнена в стиле всех современных Mercedes-Benz. Относительно технических характеристик можно с уверенностью сказать, что все модификации получат «мягкую» гибридную силовую установку с 48-вольтовой вспомогательной электрикой.