Микроавтобус Volkswagen получил солнечную батарею на крышу

Компания известна в первую очередь своими проектами на базе различных моделей Audi, а также гоночными успехами всё с теми же автомобилями немецкой марки, но веяния времени стороной прославленную фирму не обошли — специалисты из Кемптена взялись за доработку электромобилей и представили необычную опцию для Volkswagen ID.Buzz с электрической силовой установкой. Солнечная батарея установлена на крыше электромобиля и может использоваться как для зарядки тягового аккумулятора, так и для питания бортовой электроники или внешних потребителей энергии.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Солнечные модули обеспечивают пиковую мощность до 600 ватт, а в перспективе её планируют увеличить до 1000 ватт за счёт установки дополнительных боковых панелей.

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Инженеры ABT e-Line обещают, что с помощью солнечных батарей можно за год получить столько энергии, что она позволит проехать до 3000 километров без подключения к электросети.

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