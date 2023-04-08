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12 минут назад

Микроавтобус Volkswagen получил солнечную батарею на крышу

Motor.ru

Компания известна в первую очередь своими проектами на базе различных моделей Audi, а также гоночными успехами всё с теми же автомобилями немецкой марки, но веяния времени стороной прославленную фирму не обошли — специалисты из Кемптена взялись за доработку электромобилей и представили необычную опцию для Volkswagen ID.Buzz с электрической силовой установкой. Солнечная батарея установлена на крыше электромобиля и может использоваться как для зарядки тягового аккумулятора, так и для питания бортовой электроники или внешних потребителей энергии.

Микроавтобус Volkswagen получил солнечную батарею на крышу
Фото: Motor.ruMotor.ru

Солнечные модули обеспечивают пиковую мощность до 600 ватт, а в перспективе её планируют увеличить до 1000 ватт за счёт установки дополнительных боковых панелей.

Motor.ru

Инженеры ABT e-Line обещают, что с помощью солнечных батарей можно за год получить столько энергии, что она позволит проехать до 3000 километров без подключения к электросети.

Motor.ru

Правда, воспользоваться этим преимуществом смогут только владельцы Volkswagen ID.Buzz с длинной колёсной базой — короткая модель несовместима с солнечными панелями. Стоимость тюнинга в ABT Sportsline не называют, но приём заказов на солнечные батареи для Volkswagen ID.Buzz будет открыт с лета 2024 года. Пока компания отрабатывает технологию и готовит свою разработку к массовому производству.

Автоновости,Audi,Volkswagen,
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