Кроссовер Opel Grandland превратили в псевдоспорткар

Компания, которая специализируется на доработке автомобилей марки Opel, после ряда проектов с необычными для себя марками вроде Tesla и Fiat, вернулась к своим истокам. В качестве базовой модели для своего очередного проекта специалисты выбрали последнее поколение кроссовера Opel Grandland, причём во флагманской версии Grand Sport Electric — заводскую «заряженную» модификацию в Irmscher решили сделать ещё более спортивной. Как и в случае со всеми современными проектами, основное внимание ателье уделило экстерьеру автомобиля.