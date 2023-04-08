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1 час назад

Кроссовер Opel Grandland превратили в псевдоспорткар

Motor.ru

Компания, которая специализируется на доработке автомобилей марки Opel, после ряда проектов с необычными для себя марками вроде Tesla и Fiat, вернулась к своим истокам. В качестве базовой модели для своего очередного проекта специалисты выбрали последнее поколение кроссовера Opel Grandland, причём во флагманской версии Grand Sport Electric — заводскую «заряженную» модификацию в Irmscher решили сделать ещё более спортивной. Как и в случае со всеми современными проектами, основное внимание ателье уделило экстерьеру автомобиля.

Кроссовер Opel Grandland превратили в псевдоспорткар
Фото: Motor.ruMotor.ru

Новый Opel получил накладки на бамперы и пороги, развитый диффузор и 20-дюймовые диски Heli Star, предложенные в разных вариантах цветового оформления.

Дополнительно изменить облик предлагается с помощью двухцветной окраски кузова. Салон Grandland в ателье предлагают перешить дорогой кожей от Irmscher Manufaktur, а также дополнить интерьер фирменными велюровыми коврами и накладками на пороги из нержавеющей стали.

Технических доработок нет, если не считать новые пружины подвески, уменьшающие дорожный просвет на 30 миллиметров. Гибридная силовая установка на 300 лошадиных сил — 200-сильный бензиновый турбомотор 1.6 PureTech и пара электромоторов. Коробка передач — 8-ступенчатый автомат.

Автоновости,Fiat,Tesla,Opel,
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