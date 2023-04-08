Владельцы Tesla подали коллективный иск из-за слежки через камеры

Работники Tesla рассказали о том, что имели доступ к изображениям, снятым камерами автомобилей. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По информации агентства, в период с 2019 по 2022 года группа сотрудников Tesla в частном порядке делилась фото и видео через внутреннюю систему обмена сообщениями видео и изображениями, записанными автомобильными камерами клиентов, с девятью бывшими сотрудниками компании.

На некоторых записях клиенты Tesla запечатлены в неловких или интимных моментах.

Владельцы автомобилей Tesla подали коллективный иск из-за слежки через камеры автомобилей и нарушения конфиденциальности клиентов.