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5 минут назад

Прощальный суперкар Lamborghini сделали легче и агрессивнее

Motor.ru

В конце сентября 2022 года марка объявила о завершении производства Aventador и сборке последнего экземпляра — родстера LP 780-4 Ultimae. Тираж модели, ставшим последним суперкаром из Сант-Агата-Болоньезе с двигателем V12, ограничили партией в 350 купе и 250 экземпляров с открытой крышей. Но для тех, кому и такого эксклюзива недостаточно, в Novitec подготовили комплект тюнинга для суперкара. Ателье подготовило для экс-флагмана Lamborghini новый аэродинамический обвес.

Прощальный суперкар Lamborghini сделали легче и агрессивнее
Фото: Motor.ruMotor.ru

Комплект деталей — крышка переднего багажника, передний и задний бамперы, пороги и капот, а также два варианта антикрыла — выполнены из углепластика. Тюнеры обещают, что новые детали улучшают аэродинамику, повышая прижимную силу и обеспечивая более эффективное охлаждение тормозов и двигателя.

Motor.ru

Кроме того, использование карбона позволило снизить массу автомобиля. Дополнительно облегчить суперкар можно за счёт новой выхлопной системы из нержавеющей стали, которая на 19 килограммов легче стандартной.

Motor.ru

Дополнительно для LP 780-4 Ultimae предложены разноразмерные (20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади) диски Vossen, доступные в 72 вариантах оформления, а также спортивные пружины подвески, уменьшающие клиренс на 35 миллиметров. Технически родстер не изменился и сохранил атмосферный 6,5-литровый бензиновый V12 мощностью 780 лошадиных сил, пару которому составляет семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, а привод у модели только полный.

Автоновости,Lamborghini,
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