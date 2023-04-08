Прощальный суперкар Lamborghini сделали легче и агрессивнее

В конце сентября 2022 года марка объявила о завершении производства Aventador и сборке последнего экземпляра — родстера LP 780-4 Ultimae. Тираж модели, ставшим последним суперкаром из Сант-Агата-Болоньезе с двигателем V12, ограничили партией в 350 купе и 250 экземпляров с открытой крышей. Но для тех, кому и такого эксклюзива недостаточно, в Novitec подготовили комплект тюнинга для суперкара. Ателье подготовило для экс-флагмана Lamborghini новый аэродинамический обвес.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Комплект деталей — крышка переднего багажника, передний и задний бамперы, пороги и капот, а также два варианта антикрыла — выполнены из углепластика. Тюнеры обещают, что новые детали улучшают аэродинамику, повышая прижимную силу и обеспечивая более эффективное охлаждение тормозов и двигателя.

Motor.ru

Кроме того, использование карбона позволило снизить массу автомобиля. Дополнительно облегчить суперкар можно за счёт новой выхлопной системы из нержавеющей стали, которая на 19 килограммов легче стандартной.

Motor.ru