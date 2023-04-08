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Культовый внедорожник Toyota превратили в брутальный броневик

Фирма, которая специализируется на создании бронеавтомобилей и бронировании стандартных машин, представила свой новый проект — за основу был взят культовый внедорожник Toyota Land Cruiser 70. Вместе с защитой от огнестрельного оружия и взрывчатки специалисты доработали автомобиль для повышения его проходимости. Причём технически внедорожник остаётся полностью стандартным. Как и прочие проекты канадской фирмы, новинка получила капсульное бронирование пассажирского отсека, скрытое от глаз посторонних.

Культовый внедорожник Toyota превратили в брутальный броневик
© Inkas Armored

Внешне бронированный внедорожник можно отличить только по широким рамкам остекления и визуально более толстым стёклам. Land Cruiser 70 получил уровень защиты BR6, а это значит, что модель может выдержать одновременный подрыв двух гранат DM51, а также атаку с применением стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра.

Дополнительные доработки включают в себя усиленную подвеску, развитую защиту днища, играющую одновременно роль защитой от подрыва, встроенную лебёдку с электроприводом и алюминиевый багажник на крыше.

Такой набор тюнинга, подразумевающий полностью стандартный салон и двигатель, в компании называют Expedition Spec. Превратить в броневик в Inkas Armored готовы любой вариант внедорожника. В настоящее время выпускающийся с 1984 года Land Cruiser 70 доступен с 4,5-литровым турбодизелем V8, развивающим 205 лошадиных сил, или с бензиновым мотором 4.0 V6 на 228 сил.

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