Стало известно, на какие машины переключились российские госзаказчики

По данным РИА Новости и аналитиков проекта «Контур.Торги», в нынешнем году государственные закупки переключились с европейских на китайские машины. Количество тендеров на закупку «китайцев» для государственных нужд резко увеличилось, а вот к продукции отечественного автопрома такого всплеска интереса не наблюдается, отмечают специалисты.

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В первом квартале 2023 года в России было объявлено восемь тендеров на покупку автомобилей китайской Haval. Для сравнения, за тот же период прошлого года состоялся только один такой конкурс. На продукцию Chery в 2023-м было объявлено три тендера, на Geely — два. Обе марки в госзакупках в минувшем году не участвовали.

«Таким образом, интерес государства к китайским концернам прослеживается явно», — заключили аналитики.

Спрос на российские машины при этом остается стабильным. На продукцию АвтоВАЗа в первом квартале нынешнего года провели 152 тендера, что даже меньше, чем годом ранее — 164. На автомобили ГАЗ объявили 156 закупок против 128 в начале 2022 года.

В целом же число торгов упало на 14,8 процента, с 3812 до 3245. Уменьшилась и сумма выделенных на закупки денег — с 41,6 миллиарда рублей до 34,2 миллиарда.