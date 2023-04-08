Jeep Grand Wagoneer получил версию с нарисованным на кузове деревом

Весной 2021 года состоялась премьера рамных внедорожников Wagoneer и Grand Wagoneer, которые стали флагманами модельной линейки Jeep. Автомобили, которые позиционируются как конкуренты премиальному Cadillac Escalade, доступны со множеством заводских опций и доработок из фирменного каталога Jeep Performance Parts и Mopar. Но если покупателям мало и этого, независимые тюнинг-ателье готовы сделать уникальные проекты. Подобно работе от Motive.

Фото: Motive Motive

Каждый из выпущенных внедорожников пройдёт через руки художника мастерской Aria в Калифорнии — Стюарт Лайман на автомобиле вручную нарисует декоративную полосу, стилизованную под деревянную панель. Это позволит превратить современную машину в аналог классического для американского автопрома автомобиля в стиле «вуди» с деревянной отделкой кузова.

Motive

Анонсированы две версии — Classic Woody Edition с белым кузовом, полосой под тёмный орех и 22-дюймовыми дисками Heritage и Grand Touring Edition с серебристым кузовом, полосой а-ля чёрное дерево и 22-дюймовыми колёсами от Vossen. Но по желанию клиента можно выбрать окраску в стиле красного дерева, дуба и гавайского коа в сочетании с белым, чёрным, серебристым или серым цветом кузова.