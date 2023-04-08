$79.50+0.1487.10+0.37
9 минут назад

Jeep Grand Wagoneer получил роскошную версию с нарисованным на кузове деревом

Motor.ru

Весной 2021 года состоялась премьера рамных внедорожников Wagoneer и Grand Wagoneer, которые стали флагманами модельной линейки Jeep. Автомобили, которые позиционируются как конкуренты премиальному Cadillac Escalade, доступны со множеством заводских опций и доработок из фирменного каталога Jeep Performance Parts и Mopar. Но если покупателям мало и этого, независимые тюнинг-ателье готовы сделать уникальные проекты. Подобно работе от Motive.

Jeep Grand Wagoneer получил версию с нарисованным на кузове деревом
Фото: MotiveMotive

Каждый из выпущенных внедорожников пройдёт через руки художника мастерской Aria в Калифорнии — Стюарт Лайман на автомобиле вручную нарисует декоративную полосу, стилизованную под деревянную панель. Это позволит превратить современную машину в аналог классического для американского автопрома автомобиля в стиле «вуди» с деревянной отделкой кузова.

Motive

Анонсированы две версии — Classic Woody Edition с белым кузовом, полосой под тёмный орех и 22-дюймовыми дисками Heritage и Grand Touring Edition с серебристым кузовом, полосой а-ля чёрное дерево и 22-дюймовыми колёсами от Vossen. Но по желанию клиента можно выбрать окраску в стиле красного дерева, дуба и гавайского коа в сочетании с белым, чёрным, серебристым или серым цветом кузова.

Другие доработки включают в себя увеличенный спойлер, более мощные тормоза, выхлопную систему из нержавеющей стали, а также комплект аксессуаров — комплект багажных сумок из кожи или корзину для пикника. В стоимость автомобиля также войдёт участие в закрытых мероприятиях от Motive для владельцев Performance Art Grand Wagoneer. В каждом сочетании цветов и «дерева» будет сделано не более 15 внедорожников. Стоимость каждой машины оценивается в 150 тысяч долларов, что примерно на 60 тысяч дороже стандартного Jeep.

Автоновости,Cadillac Escalade,Cadillac,Jeep,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий