Блогер разобрал Tank 300 и показал, чем он лучше Land Cruiser Prado

Обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов продемонстрировал инженерные решения, которые позволят новинке Tank оставить позади японских конкурентов. На обзор попала топ-версия «трёхсотого» с бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёркой», 8-ступенчатым автоматом и жёстко подключаемым полным приводом. Аналогичные внедорожники стоят около четырёх миллионов рублей.

Фото: Скрин видео, YouTube-канал «Клубный сервис» Скрин видео, YouTube-канал «Клубный сервис»

По мнению Ильи Свиридова китайский вездеход динамичнее и управляется гораздо лучше, чем Toyota Land Cruiser Prado. Кроме того, у Tank 300 более современный и технологичный салон. Ещё один аргумент в пользу «трёхсотого» — цена. По схеме параллельного импорта Land Cruiser Prado будет стоить около восьми миллионов рублей, то есть вдвое дороже.

Есть у Tank 300 и другие преимущества относительно «японца». Инженеры Great Wall не поскупились на мощные задние стойки кузова, добавили достаточно ребер жёсткости на крыше, поэтому в случае переворота «китаец» окажется безопаснее. В штатную комплектацию входят целый набор ассистентов активной и пассивной безопасности, недоступных Toyota.

Недостатков Tank 300 не лишён. Есть целый ряд «одноразовых технических решений»: салон отделан жёстким пластиком, который сложно демонтировать, не повредив, планка радиатора расположена дальше лонжеронов рамы и уязвима при ДТП. Недёшево будет и восстанавливать расширители колёсных арок: детали закреплены на хитрую пластиковую основу.

Серьёзных конструктивных просчётов у «трёхсотого» Илья Свиридов не нашёл. У вездехода мощная рама, достойные сварные соединения и проводка, а техника классическая. Передняя подвеска выполнена на двойных А-образных рычагах, сзади мост со стабилизатором и тягой Панара. Тяга передаётся через 8-ступенчатый автомат ZF, раздаточная коробка BorgWarner — эти узлы проверены временем.