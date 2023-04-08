$79.50+0.1487.10+0.37
17 минут назад

BMW M2 CS предыдущего поколения повысили мощность до 660 лошадиных сил

Motor.ru

Фирма, которая специализируется на модернизации преимущественно автомобилей из Германии, представила свой очередной проект. В качестве базовой модели специалисты выбрали купе BMW M2, причём не последнего поколения, а предыдущего — доработки BMW M2 CS сделали спорткар существенно мощнее актуальной двухдверки. И превратили её в замену новому купе M2 Competition, выпускать которе в кузове G87 компания BMW и вовсе не планирует.

BMW M2 CS предыдущего поколения повысили мощность до 660 лошадиных сил
Фото: G-PowerG-Power

Владельцы BMW M2 CS и те, кто не хочет покупать новинку, получили возможность обзавестись куда более мощным спорткаром. Проект G2M CS Bi-Turbo от G-Power позволяет обзавестись мощным автомобилем, который внешне ничем не выдаёт своего потенциала.

Новый блок управления двигателем, более производительные топливные форсунки GP-660 и турбины GP-700 в сочетании с выхлопной системой GP Deeptone позволяют снять с 3,0-литрового мотора 660 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.

Если это слишком радикальный вариант, есть три других программы тюнинга с меньшей отдачей двигателя. Из доработок внешности в ателье предлагают только новые колёса Hurricane RR и углепластиковое антикрыло GP-Dynamic Wing RR. Что касается салона, то в нём специалисты G-Power готовы воплотить любые пожелания клиента.

Автоновости,BMW M2,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий