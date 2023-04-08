BMW M2 CS предыдущего поколения повысили мощность до 660 лошадиных сил

Фирма, которая специализируется на модернизации преимущественно автомобилей из Германии, представила свой очередной проект. В качестве базовой модели специалисты выбрали купе BMW M2, причём не последнего поколения, а предыдущего — доработки BMW M2 CS сделали спорткар существенно мощнее актуальной двухдверки. И превратили её в замену новому купе M2 Competition, выпускать которе в кузове G87 компания BMW и вовсе не планирует.
Владельцы BMW M2 CS и те, кто не хочет покупать новинку, получили возможность обзавестись куда более мощным спорткаром. Проект G2M CS Bi-Turbo от G-Power позволяет обзавестись мощным автомобилем, который внешне ничем не выдаёт своего потенциала.
Новый блок управления двигателем, более производительные топливные форсунки GP-660 и турбины GP-700 в сочетании с выхлопной системой GP Deeptone позволяют снять с 3,0-литрового мотора 660 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.
Если это слишком радикальный вариант, есть три других программы тюнинга с меньшей отдачей двигателя. Из доработок внешности в ателье предлагают только новые колёса Hurricane RR и углепластиковое антикрыло GP-Dynamic Wing RR. Что касается салона, то в нём специалисты G-Power готовы воплотить любые пожелания клиента.