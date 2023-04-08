В России прекратили продавать недорогой рамный пикап Great Wall

Пресс-служба китайской марки подтвердила порталу «Автоновости дня», что с апреля наш рынок покинул грузовичок Wingle 7. Со временем «семёрка» поменяется на новую модель, заявили в представительстве Great Wall Motors. До недавнего времени Wingle 7 был самым доступным иностранным пикапом, который можно официально купить в России: цены начинались с 2,8 миллиона рублей.

Фото: Great Wall Great Wall

Great Wall Wingle 7 официально продавался в нашей стране с осени 2020 года. Год назад утилитарный китайский пикап стал основой для проекта Arctic Trucks: после легального тюнинга дорожный просвет грузовичка увеличивался в полтора раза до 320 миллиметров.

С российского сайта Haval пикап Wingle 7 уже исчез, но у дилеров ещё остаётся несколько десятков машин, ввезённых до окончания продаж. Начинку выбирать нельзя: у нас продавали единственную комплектацию Comfort с безальтернативным 143-сильным турбодизелем 2.0, ручной 6-ступенчатой коробкой передач и жёстко подключаемым полным приводом. Ожидается, что на смену «семёрке» придёт более современный, крупный и дорогой Great Wall King Kong Poer.