Госзаказчики предпочли китайский автопром отечественному

Российские государственные заказчики в I квартале 2023 года стали закупать китайские автомобили вместо отечественных и европейских, сообщили РИА Новости аналитики проекта «Контур. Торги». По их данным, государство организовало 13 тендеров на закупку машин трех ведущих китайских марок, в то время как год назад он был всего один.

Вместо Европы госзаказчики обратились к китайским производителям. На автомобили Haval объявили восемь тендеров, в прошлом году — только один. На продукцию Chery — три, год назад тендеров вовсе не было. На автомобили Geely — две закупки, в прошлом году их также не закупали. Таким образом, интерес государства к китайским концернам прослеживается явно, — рассказал эксперт аналитического центра Василий Данильчик.

При этом в I квартале 2023 года состоялось всего два тендера на закупку автомобилей европейской марки Renault. Для сравнения, год назад их было 22.

Спрос на отечественный автопром изменился не так резко. На продукцию завода ГАЗ было объявлено 156 тендеров, в то время как год назад их было 128. Закупки Lada же сократились со 164 образцов до 152.

Общее количество госторгов, связанных с покупкой автомобилей, за год снизилось с 3812 до 3245 сделок, а общая сумма сократилась с 41,6 млрд до 34,2 млрд рублей.