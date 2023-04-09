Главный автомобиль Китая рассекретят в апреле на Шанхайском автосалоне

Главный автомобиль Китая покажут в апреле на автосалоне в Шанхае. Портал Autohome узнал, что на выставке рассекретят второе поколение Hongqi L5 — лимузин с кодовым названием N701. Официальной информации об автомобиле мало: фотошпионам новый Hongqi попадался только в виде мула с кузовом в ретростиле и современным салоном. Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин ездит на броневике Hongqi N701 с прошлого лета.

© Hongqi N701

Китайские журналисты полагают, что новый представительский лимузин Hongqi для частных клиентов сохранит индекс L5. Первое поколение «пятёрки» дебютировало в середине 2010-х и выпускалось ограниченным тиражом. Флагман китайского автопрома оказался очень дорогим: до начала продаж предзаказы принимали по цене от пяти миллионов юаней (~730 тысяч долларов); к моменту начала производства лимузин ещё подорожал.

Хотя внешность автомобиля Си Цзиньпина секретом не является, не факт, что серийный N701 внешне повторит штучный седан для лидера КНР. Во-первых, частники точно не смогут заказать бронированную версию. Во-вторых, у обычной четырёхдверки наверняка уменьшат колёсную базу и уберут «лимузинную» вставку между боковыми дверями. Остаётся открытым вопрос по дизайну: не исключён вариант с современным салоном и обводами кузова в духе 1950-х.