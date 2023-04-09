Ford сделал 1300-сильный Mustang для дрифта

Американское ателье RTR Vehicles сделало для компании Ford 1300-сильный дрифтовый Mustang. Премьера седьмого поколения спорткара Ford Mustang состоялась осенью 2022 года, а продажи нового спорткара начнутся летом 2023 года. Несмотря на это, автомобиль уже вовсю участвует в кольцевых гонках в Австралии и в состязаниях сток-каров в США. Сама марка обкатывает модификацию по международному регламенту GT3, а компания RTR Vehicles подготовила сразу несколько новых купе для профессионального дрифта в серии Formula Drift. Mustang для главного американского дрифт-турнира традиционно готовит RTR Vehicles.

© Ford

RTR Vehicles основано профессиональным дрифтером, двукратным чемпионом Formula Drift американцем Вон Гиттином-младшим. В сезоне-2023 он после годичного перерыва вернётся в чемпионат за рулём нового Ford Mustang RTR Formula Drift Spec 5-FD, созданного собственной компанией.

Детальная информация о машине не раскрывается, но известно, что купе получило мотор мощностью 1300 сил, переработанную подвеску и модернизированное рулевое управление, а также облегчённый кузов модульной конструкции. Естественно, салон лишён всякой отделки и оснащён необходимыми в профессиональном автоспорте системами безопасности.