Ford сделал 1300-сильный Mustang для дрифта

Ford сделал 1300-сильный Mustang специально для дрифта
Американское ателье RTR Vehicles сделало для компании Ford 1300-сильный дрифтовый Mustang. Премьера седьмого поколения спорткара Ford Mustang состоялась осенью 2022 года, а продажи нового спорткара начнутся летом 2023 года. Несмотря на это, автомобиль уже вовсю участвует в кольцевых гонках в Австралии и в состязаниях сток-каров в США. Сама марка обкатывает модификацию по международному регламенту GT3, а компания RTR Vehicles подготовила сразу несколько новых купе для профессионального дрифта в серии Formula Drift. Mustang для главного американского дрифт-турнира традиционно готовит RTR Vehicles.
RTR Vehicles основано профессиональным дрифтером, двукратным чемпионом Formula Drift американцем Вон Гиттином-младшим. В сезоне-2023 он после годичного перерыва вернётся в чемпионат за рулём нового Ford Mustang RTR Formula Drift Spec 5-FD, созданного собственной компанией.
Детальная информация о машине не раскрывается, но известно, что купе получило мотор мощностью 1300 сил, переработанную подвеску и модернизированное рулевое управление, а также облегчённый кузов модульной конструкции. Естественно, салон лишён всякой отделки и оснащён необходимыми в профессиональном автоспорте системами безопасности.
Для нового сезона Formula Drift Вон Гиттин-младший и его подопечные построили сразу четыре дрифтовых Ford Mustang нового поколения для своей команды RTR Motorsports. Одну машину получил сам глава RTR Vehicles, второй будет управлять американец Адам Лз, третью получит ещё один американец Челси ДеНофа, а четвёртую — Mustang RTR Formula Drift Spec 5-FD с правым рулём — сделали для ирландского дрифтера Джеймса Дина, трёхкратного чемпиона Formula Drift, который дебютирует за рулём американского спорткара.