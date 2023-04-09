Разработана дешевая альтернатива медицинским фургонам Lada Largus
Нижегородский «Луидор» выпустил санитарный автомобиль на базе упрощенной «Гранты» в кузове лифтбек. В салоне демонтировали секцию заднего дивана, отодвинули вперед переднее пассажирское кресло и установили носилки. Боковые стёкла затянули матовой плёнкой, добавили приёмное устройство и дополнительный двухлитровый огнетушитель в багажный отсек. Цена — от 942 500 рублей.
Минздрав Чувашии уже получил 14 упрощенных пятидверок, адаптированных для перевозки маломобильных пациентов. На очереди — ещё 28 машин для медицинских учреждений региона. Исходный лифтбек в версии Classis`22 стоит от 698 300 рублей.
Медицинские пятидверки сделали на базе самого дешёвого лифтбека без подушек безопасности и блока «ЭРА-ГЛОНАСС». Если верить сайту АвтоВАЗа, такие «Гранты» больше не выпускаются, но похоже у «Луидора» есть запас машин. Снаружи новинку проще всего узнать по матовым задним стёклам и наклейкам «Медслужба».
В описании нового транспорта медиков сказано, что «Гранта» не предназначена для экстренной транспортировки больных. При необходимости можно демонтировать продольно-поперечные носилки и вернуть секцию кресла, сменив компоновку салона на классические 2 + 3. Есть и другие варианты санитарных Lada Granta, но модификация от «Промтеха» сложнее в производстве и дороже для потребителя.