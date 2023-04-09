$79.50+0.1487.10+0.37

Разработана дешевая альтернатива медицинским фургонам Lada Largus

Нижегородский «Луидор» выпустил санитарный автомобиль на базе упрощенной «Гранты» в кузове лифтбек. В салоне демонтировали секцию заднего дивана, отодвинули вперед переднее пассажирское кресло и установили носилки. Боковые стёкла затянули матовой плёнкой, добавили приёмное устройство и дополнительный двухлитровый огнетушитель в багажный отсек. Цена — от 942 500 рублей.

Разработана дешевая альтернатива медицинским фургонам Lada Largus
© motor.ru

Минздрав Чувашии уже получил 14 упрощенных пятидверок, адаптированных для перевозки маломобильных пациентов. На очереди — ещё 28 машин для медицинских учреждений региона. Исходный лифтбек в версии Classis`22 стоит от 698 300 рублей.

Медицинские пятидверки сделали на базе самого дешёвого лифтбека без подушек безопасности и блока «ЭРА-ГЛОНАСС». Если верить сайту АвтоВАЗа, такие «Гранты» больше не выпускаются, но похоже у «Луидора» есть запас машин. Снаружи новинку проще всего узнать по матовым задним стёклам и наклейкам «Медслужба».

В описании нового транспорта медиков сказано, что «Гранта» не предназначена для экстренной транспортировки больных. При необходимости можно демонтировать продольно-поперечные носилки и вернуть секцию кресла, сменив компоновку салона на классические 2 + 3. Есть и другие варианты санитарных Lada Granta, но модификация от «Промтеха» сложнее в производстве и дороже для потребителя.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий