Разработана дешевая альтернатива медицинским фургонам Lada Largus

Нижегородский «Луидор» выпустил санитарный автомобиль на базе упрощенной «Гранты» в кузове лифтбек. В салоне демонтировали секцию заднего дивана, отодвинули вперед переднее пассажирское кресло и установили носилки. Боковые стёкла затянули матовой плёнкой, добавили приёмное устройство и дополнительный двухлитровый огнетушитель в багажный отсек. Цена — от 942 500 рублей.

© motor.ru

Минздрав Чувашии уже получил 14 упрощенных пятидверок, адаптированных для перевозки маломобильных пациентов. На очереди — ещё 28 машин для медицинских учреждений региона. Исходный лифтбек в версии Classis`22 стоит от 698 300 рублей.

Медицинские пятидверки сделали на базе самого дешёвого лифтбека без подушек безопасности и блока «ЭРА-ГЛОНАСС». Если верить сайту АвтоВАЗа, такие «Гранты» больше не выпускаются, но похоже у «Луидора» есть запас машин. Снаружи новинку проще всего узнать по матовым задним стёклам и наклейкам «Медслужба».