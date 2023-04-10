Названы годовалые автомобили, которые больше всего теряют в цене

Эксперты американской некоммерческой организации iSeeCars проанализировали рынок «бэушек» 2022 и 2023 модельного года и выяснили: среднестатистический годовалый автомобиль стоит на 8,1 процента меньше нового; в абсолютных величинах потери составляют около 3,7 тысячи долларов. Однако есть целый ряд моделей, которые обесцениваются значительно быстрее.
В лидерах антирейтинга европейские премиум-автомобили. Самым невыгодным для быстрой перепродажи считают Audi e-tron: за год электромобиль теряет в цене 27,8 процента или почти 22,8 тысячи долларов. В четверке аутсайдеров также Alfa Romeo Stelvio (-26,9%), Mercedes-Benz C-Class (-24,6%) и Audi A4 (-24,3%) — в этих случаях потери составляют 12-15 тысяч долларов.
В списке из 10 машин, которые через год можно продать с наибольшим убытком, всего один «американец»: пикап Chevrolet Silverado 1500 (-23,1%). Остальные автомобили из Японии и Германии. В антитопе Nissan Titan, Infiniti QX80, Nissan Murano, Infiniti Q50, Porsche Macan: потери владельцев при их скорой перепродаже составляют 10-20 тысяч долларов.
Оставаться при своих или даже зарабатывать можно, перепродавая бестселлеры Toyota или дефицитные новые модели. Абсолютный лидер — безрамный пикап Ford Maverick, из-за ажиотажного спроса на который цены растут на вторичке. Спустя год грузовичок можно перепродать, положив в карман четыре тысячи долларов. Ещё один подобный пример — Mercedes-Benz G-Class (+8,6 тысячи долларов).